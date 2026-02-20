Nuit du 25 février 2026 : fermeture de l'échangeur de Mions centre (A46)

Au cours de la nuit du mercredi 25 février 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Mions centre (n°13), sur l’autoroute A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.