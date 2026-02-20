Travaux
Nuit du 25 février 2026 : fermeture de l'échangeur de Mions centre (A46)
Au cours de la nuit du mercredi 25 février 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Mions centre (n°13), sur l’autoroute A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du mercredi 25 février 2026, de 21h à 5h, l’échangeur de Mions centre (n°13) sera fermé.
Par conséquent :
- Fermeture des bretelles d’entrées en direction de Paris ou de Marseille : les automobilistes souhaitant emprunter l’A46 devront suivre la rue Marcel Mérieux, puis la D301, afin de reprendre l’A46 en direction de Paris ou Marseille à l’échangeur de Vénissieux (n°14).
- Fermeture des bretelles de sorties en direction de Paris ou de Marseille : les automobilistes souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Vénissieux (n°14), puis prendre la sortie Corbas, et enfin la rue Marcel Mérieux.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A46Trafic