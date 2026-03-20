Travaux
Nuit du 24 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Chanas sur l'A7
Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les bretelles d’entrées de l’échangeur de Chanas (n°12) seront fermées. Par conséquent :
- En direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11).
- En direction de Marseille, les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Tain-L'hermitage (n°13).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer n temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic