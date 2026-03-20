Travaux

Nuit du 24 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Chanas sur l'A7

Publié le 20 mars 2026

Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

Vos conditions de circulation pendant les travaux

Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les bretelles d’entrées de l’échangeur de Chanas (n°12) seront fermées. Par conséquent : 

 

  • En direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11).
  • En direction de Marseille, les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Tain-L'hermitage (n°13).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer n temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic

 