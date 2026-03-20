Nuit du 24 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Chanas sur l'A7

Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les bretelles d’entrées de l’échangeur de Chanas (n°12) seront fermées. Par conséquent :

En direction de Lyon : les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11).

En direction de Marseille, les conducteurs devront suivre la RN7 afin de reprendre l’A7 à l’échangeur de Tain-L'hermitage (n°13).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer n temps réel :