Nuit du 24 mars 2026 : fermeture de l’aire bidirectionnelle de Chavanon (A89)

Les automobilistes souhaitant s’arrêter sur une aire de services de l’A89 au cours de leur trajet pourront le faire sur les aires de Manzat (en amont) ou de la Corrèze (en aval).

Les électromobilistes pourront également recharger leur véhicule sur ces aires.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :