Travaux
Nuit du 24 mars 2026 : fermeture de l’aire bidirectionnelle de Chavanon (A89)
Au cours de la nuit du mardi 24 mars 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection des chaussées au niveau de l’aire de services bidirectionnelle de Chavanon, située sur l’autoroute A89. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’aire de services, de 21h à 5h le lendemain. Par conséquent, le service de recharge électrique sera lui aussi inaccessible.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Les automobilistes souhaitant s’arrêter sur une aire de services de l’A89 au cours de leur trajet pourront le faire sur les aires de Manzat (en amont) ou de la Corrèze (en aval).
Les électromobilistes pourront également recharger leur véhicule sur ces aires.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic