Travaux
Nuit du 24 mars 2026 : A46 – Travaux d’inspection de chaussées au niveau de la bifurcation de Manissieux
Au cours de la nuit de mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection des chaussées au niveau de la bifurcation de Manissieux. Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la bretelle de l’A46 permettant aux conducteurs en provenance du Sud de rejoindre l’A43 en direction de Chambéry. Afin de minimiser la gêne occasionnée, cette fermeture ne sera effective que de 21h à 5h du matin. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle permettant de rejoindre l’A43 en direction de Chambéry depuis l’A46 en provenance du Sud sera fermée. Par conséquent :
- Les conducteurs concernés devront prendre la bretelle reliant l’A46 en direction de Marseille à l’A43 en direction de Lyon, puis celle reliant l’A43 en direction de Grenoble vers l’A46 en direction de Marseille, et enfin la bretelle de l’A46 en direction de Paris vers l’A43 en direction de Grenoble.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son applicatio
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A46Trafic ; @A43Trafic