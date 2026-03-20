Nuit du 24 mars 2026 : A46 – Travaux d’inspection de chaussées au niveau de la bifurcation de Manissieux

Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle permettant de rejoindre l’A43 en direction de Chambéry depuis l’A46 en provenance du Sud sera fermée. Par conséquent :

Les conducteurs concernés devront prendre la bretelle reliant l’A46 en direction de Marseille à l’A43 en direction de Lyon, puis celle reliant l’A43 en direction de Grenoble vers l’A46 en direction de Marseille, et enfin la bretelle de l’A46 en direction de Paris vers l’A43 en direction de Grenoble.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :