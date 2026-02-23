Nuit du 24 février 2026 : fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (A64)

La nuit du mardi 24 février 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs :

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire S32 pour emprunter l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19).

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Gaudens (n°18) seront invités à sortir à l’échangeur de Montréjeau (n°17) puis à suivre l’itinéraire S34.

Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire S33 jusqu’à l’échangeur de Montréjeau (n°17).

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne souhaitant rejoindre l’échangeur de Saint- Gaudens (n°18) seront invités à sortir à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19) et à suivre l’itinéraire S31.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :