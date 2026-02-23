Travaux
Nuit du 24 février 2026 : fermeture de l’échangeur de Saint-Gaudens (A64)
Des travaux de sondages géotechniques auront lieu la nuit du mardi 24 février 2026 au niveau de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18), sur l’A64. Bien qu’effectuée de nuit, cette opération nécessite la fermeture temporaire de cet échangeur dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation la nuit du mardi 24 février 2026
La nuit du mardi 24 février 2026, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Saint-Gaudens (n°18) seront fermées dans les 2 sens de circulation pour tous les conducteurs :
- Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Toulouse depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire S32 pour emprunter l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19).
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse souhaitant rejoindre le secteur de Saint-Gaudens (n°18) seront invités à sortir à l’échangeur de Montréjeau (n°17) puis à suivre l’itinéraire S34.
- Les usagers souhaitant prendre l’A64 en direction de Bayonne depuis Saint-Gaudens seront invités à suivre l’itinéraire S33 jusqu’à l’échangeur de Montréjeau (n°17).
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne souhaitant rejoindre l’échangeur de Saint- Gaudens (n°18) seront invités à sortir à l’échangeur de Lestelle de Saint-Martory (n°19) et à suivre l’itinéraire S31.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic