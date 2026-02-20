Nuit du 24 février 2026 : fermeture de la bretelle de sortie Saint Priest centre sur l'A46

Au cours de la nuit du mardi 24 février 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection de chaussées au niveau de l’échangeur de St Priest-centre (n°12), sur l’autoroute A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront toutefois la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en direction de Paris. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.