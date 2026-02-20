Travaux
Nuit du 24 février 2026 : fermeture de la bretelle de sortie Saint Priest centre sur l'A46
Au cours de la nuit du mardi 24 février 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection de chaussées au niveau de l’échangeur de St Priest-centre (n°12), sur l’autoroute A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront toutefois la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en direction de Paris. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Au cours de la nuit du mardi 24 février 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de St Priest-centre (n°12) sera fermée pour tous les véhicules en direction de Paris.
Par conséquent :
- Les automobilistes souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Mions centre (n°13) et suivre l’itinéraire S14.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A46Trafic