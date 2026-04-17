Nuit du 22 avril 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Nîmes Centre (A54)

Mercredi 22 avril 2026, de 22h à 6h le lendemain : fermeture alternative des bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Nîmes centre (n°1) :

Les conducteurs désirant emprunter l’A54 en direction d’Arles/Montpellier/Lyon pourront le faire depuis les échangeurs de Nîmes Ouest (n°25) ou de Nîmes Garons (n°2) en suivant la D42, puis la D442 en direction de Garons.

Les conducteurs en provenance de Lyon/Montpellier désirant rejoindre le secteur de Nîmes Centre (n°1) devront sortir soit à l’échangeur Nîmes Garons (n°2) sur l’A54 pour suivre la D442A et la D442 en direction de Nîmes, soit sortir à l’échangeur Nîmes Est (n°24) sur l’A9 et suivre l’itinéraire Bis de Montpellier en prenant la D6086 en direction d'Avignon puis la D135 en direction de Montpellier puis la D42 en direction de Nîmes.

Les conducteurs en provenance d’Arles désirant rejoindre ce même secteur devront sortir soit à l’échangeur Nîmes Garons (n°2) sur l’A54 pour suivre la D442A, la D442 et la D42 en direction de Nîmes, soit à l’échangeur de Nîmes Ouest ( n°25).



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :