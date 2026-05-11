Nuit du 21 au 22 mai 2026 : fermetures à prévoir entre Peyrehorade et Urt (A64)

La nuit du jeudi 21 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre Peyrehorade (n°5) et Urt (n°4) pour tous les conducteurs en direction de Bayonne. Par ailleurs, les bretelles d’entrée des échangeurs de Peyrehorade (n°5) et de Guiche (n°5) seront également fermées en direction de Bayonne. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne seront invités à sortir à Peyrehorade (n°6) et suivre l’itinéraire S12 via la RD936 pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Urt (n°4). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Peyrehorade.

seront invités à sortir à Peyrehorade (n°6) et suivre l’itinéraire S12 via la RD936 pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Urt (n°4). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Peyrehorade. Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Guiche (n°5) devront suivre la déviation par la RD253 en direction de Bardos, puis l’itinéraire S12 via la RD936 jusqu’à l’échangeur de Urt (n°4).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :