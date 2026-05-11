Travaux
Nuit du 21 au 22 mai 2026 : fermetures à prévoir entre Peyrehorade et Urt (A64)
VINCI Autoroutes va réaliser, au cours de la nuit du 21 au 22 mai 2026, des opérations de remplacement de panneaux de signalisation et de réparation d’un joint de pont sur la section entre Urt et Peyrehorade, sur l’A64. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de l’A64 entre Peyrehorade (n°6) et Urt (n°4). Les bretelles d’accès à l’A64 des échangeurs de Peyrehorade (n°6) et de Guiche (n°5) seront également fermées pour les usagers en direction de Bayonne.
Vos conditions de circulation au cours de la nuit du 21 mai 2026
La nuit du jeudi 21 mai 2026, de 20h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre Peyrehorade (n°5) et Urt (n°4) pour tous les conducteurs en direction de Bayonne. Par ailleurs, les bretelles d’entrée des échangeurs de Peyrehorade (n°5) et de Guiche (n°5) seront également fermées en direction de Bayonne. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne seront invités à sortir à Peyrehorade (n°6) et suivre l’itinéraire S12 via la RD936 pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Urt (n°4). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Peyrehorade.
- Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis le secteur de Guiche (n°5) devront suivre la déviation par la RD253 en direction de Bardos, puis l’itinéraire S12 via la RD936 jusqu’à l’échangeur de Urt (n°4).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic