Nuit du 20 janvier : Fermeture de l’A28 dans le secteur du Mans depuis Tours en direction de Nantes, Rennes et Paris

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu les infrastructures de son réseau pour garantir une sécurité optimale à l’ensemble de ses clients. À la suite des intempéries, une campagne de réparation de la chaussée aura lieu dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier 2026 au matin. Pour permettre aux intervenants de travailler en toute sécurité, l’autoroute A28 sera fermée à la circulation pour tous les conducteurs en provenance de Tours, dès 21h le mardi 20 janvier jusqu’à 6h le mercredi 21 janvier 2026, entre l’échangeur le Mans centre (n°23) et la bifurcation pour rejoindre l’A11 en direction de Nantes, Rennes et Paris.

Quels impacts sur vos conditions de circulation ?

Les conducteurs en provenance de Tours empruntant l’autorouteA28 et désirant circuler sur l’autoroute A11 en direction de Paris, seront invités à sortir à l’échangeur Le Mans centre (n°23) et pourront rejoindre l’échangeur de Connerré (n°6) par la départementale RD323 et reprendre l’autoroute A11.

Les conducteurs en provenance de Tours empruntant l’autoroute A28 et désirant circuler sur l’autoroute A11 en direction de Nantes et Rennes, seront invités à sortir à l’échangeur Le Mans centre (n°23) et pourront rejoindre l’échangeur Le Mans nord (n°7) par la départementale RD 314.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :