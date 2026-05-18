Travaux
Nuit du 19 mai 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Chanas (A7)
Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12) seront modifiées de la manière suivante :
Fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur :
- En direction de Lyon, les conducteurs devront suivre la RN7, puis la D131 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11).
- En direction Marseille, les conducteurs devront suivre la RN7 afin d’entrer sur l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13).
Fermeture de la bretelle de sortie pour les véhicules en provenance de Paris et à destination de Marseille :
- Les conducteurs de véhicules légers souhaitant rejoindre le secteur de Chanas devront sortir à l’échangeur de Vienne sud (n°11) et suivre la D131 puis la RN7 jusqu’à leur destination.
- Les conducteurs de poids lourds souhaitant rejoindre le secteur de Chanas devront sortir à l’échangeur de Tain l’Hermitage (n°13) puis reprendre l’A7 en direction de Lyon à ce même échangeur, jusqu’à la sortie Chanas (n°12).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic