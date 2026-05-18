Nuit du 19 mai 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Chanas (A7)

Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12) seront modifiées de la manière suivante :

Fermeture des bretelles d’entrée de l’échangeur :

En direction de Lyon , les conducteurs devront suivre la RN7, puis la D131 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11).

, les conducteurs devront suivre la RN7, puis la D131 pour rejoindre l’A7 à l’échangeur de Vienne sud (n°11). En direction Marseille, les conducteurs devront suivre la RN7 afin d’entrer sur l’A7 à l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13).

Fermeture de la bretelle de sortie pour les véhicules en provenance de Paris et à destination de Marseille :

Les conducteurs de véhicules légers souhaitant rejoindre le secteur de Chanas devront sortir à l’échangeur de Vienne sud (n°11) et suivre la D131 puis la RN7 jusqu’à leur destination.

devront sortir à l’échangeur de Vienne sud (n°11) et suivre la D131 puis la RN7 jusqu’à leur destination. Les conducteurs de poids lourds souhaitant rejoindre le secteur de Chanas devront sortir à l’échangeur de Tain l’Hermitage (n°13) puis reprendre l’A7 en direction de Lyon à ce même échangeur, jusqu’à la sortie Chanas (n°12).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :