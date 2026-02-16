Nuit du 17 février 2026 : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tournay sur l'A64

Des travaux sur le réseau de fibre optique, réalisés par l’opérateur Orange, auront lieu sur l’A64 au niveau de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tournay (n°14). Pour mener cette opération en toute sécurité, et afin de limiter au maximum la gêne à la circulation, celle-ci sera réalisée au cours de la nuit du mardi 17 février 2026. Elle nécessitera néanmoins la fermeture de l’entrée de cet échangeur pour tous les conducteurs circulant en direction de Toulouse entre 21h et 6h le lendemain.