Travaux
Nuit du 17 février 2026 : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tournay sur l'A64
Des travaux sur le réseau de fibre optique, réalisés par l’opérateur Orange, auront lieu sur l’A64 au niveau de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tournay (n°14). Pour mener cette opération en toute sécurité, et afin de limiter au maximum la gêne à la circulation, celle-ci sera réalisée au cours de la nuit du mardi 17 février 2026. Elle nécessitera néanmoins la fermeture de l’entrée de cet échangeur pour tous les conducteurs circulant en direction de Toulouse entre 21h et 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation pour la nuit du mardi 17 février 2026
Au cours de la nuit du mardi 17 février 2026, entre 21h et 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tournay (n°14) sera fermée pour tous les conducteurs en direction de Toulouse uniquement :
- Les véhicules légers circulant sur la RD 817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse en suivant, depuis le secteur de Tournay, l’itinéraire S33 jusqu’à l’échangeur de Capvern (n°15).
- Les conducteurs de poids lourds circulant sur la RD 817 devront emprunter l’échangeur de Tournay (n°14) en direction de Bayonne afin de sortir à l’échangeur de Tarbes-est (n°15) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic