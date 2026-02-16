Travaux
Nuit du 16 février 2026 : fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon et sortie obligatoire à Avignon-le Pontet
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroule jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, consiste à rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon avec une sortie obligatoire à l’échangeur de d’Avignon-le Pontet (n°23) au cours de la nuit du lundi 16 février 2026, de 21h à 6h le lendemain.
Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicule en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) la nuit du lundi 16 février 2026, de 21h à 6h :
- Les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-Sud (n°22).
- De fait la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic