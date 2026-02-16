Nuit du 16 février 2026 : fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon et sortie obligatoire à Avignon-le Pontet

Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicule en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) la nuit du lundi 16 février 2026, de 21h à 6h :

Les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-Sud (n°22).

De fait la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :