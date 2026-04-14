Travaux
Nuit du 16 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Noirétable (A89)
Au cours de la nuit du jeudi 16 avril au vendredi 17 avril 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien des chaussées au niveau de l’échangeur de Noirétable (n°31), situé sur l’autoroute A89. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain mais nécessiteront néanmoins la fermeture de la bretelle de sortie pour tous les véhicules en provenance de Clermont-Ferrand et en direction de Lyon.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours de la nuit du jeudi 16 avril au vendredi 17 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Noirétable (n°31) sera fermée pour tous les véhicules en provenance de Clermont-Ferrand.
Par conséquent :
- Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur de Thiers est (n°30) puis suivre l’itinéraire S9 en empruntant la D2189, la D2089 puis la D1089 jusqu’à Noirétable, et enfin la D53.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic