Nuit du 16 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Noirétable (A89)

Au cours de la nuit du jeudi 16 avril au vendredi 17 avril 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien des chaussées au niveau de l’échangeur de Noirétable (n°31), situé sur l’autoroute A89. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain mais nécessiteront néanmoins la fermeture de la bretelle de sortie pour tous les véhicules en provenance de Clermont-Ferrand et en direction de Lyon.