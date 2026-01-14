Travaux
Nuit du 15 janvier : fermeture à prévoir de la bifurcation A54/A9
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A54/A9. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes de la bifurcation A54/A9 au cours de la nuit du jeudi 15 janvier 2026, de 21h à 5h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation durant la nuit du jeudi 15 janvier 2026
La bifurcation A54/A9 sera fermée pour l’ensemble des véhicules venant d’Arles et circulant en direction d’Orange ou de Montpellier au cours de la nuit du jeudi 15 janvier 2026, de 21h à 5h le lendemain.
Par conséquent :
- Les conducteurs circulant en direction de Montpellier ou d’Orange devront quitter l’autoroute à l’échangeur de Nîmes centre (n°1) et suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction Montpellier afin de rejoindre l’A9 au niveau de l’échangeur de Nîmes ouest (n°25).
- Les conducteurs en provenance d’Arles et en direction d’Orange seront invités à sortir à l’échangeur de Garons (n°2) et suivre l’itinéraire alternatif pour rejoindre l’A9 au niveau de Nîmes Est (n°24).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic