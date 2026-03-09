Nuit du 12 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51

La nuit du jeudi 12 mars, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Nord sera également fermée en direction de Gap.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Sisteron Nord (n°21) et pourront la reprendre à Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :