Travaux
Nuit du 12 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A51 en direction d’Aix-en-Provence. Ces opérations entraîneront la coupure de l’autoroute entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°21) et Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22). Afin de limiter la gêne au trafic, cette coupure aura lieu la nuit du jeudi 12 mars, de 20h à 6h.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
La nuit du jeudi 12 mars, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Sisteron Nord sera également fermée en direction de Gap.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A51 au niveau de l’échangeur de Sisteron Nord (n°21) et pourront la reprendre à Sisteron Centre / Vallée du Jabron (n°22).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A51trafic