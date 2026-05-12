Nuit du 12 mai 2026 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau du viaduc de la Loire

La nuit du mardi 12 mai 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A71, au niveau du viaduc de la Loire. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales. Dans ce cadre, une sortie obligatoire et une entrée interdite au niveau de l’échangeur d’Olivet (n°2) seront à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.