Travaux
Nuit du 12 mai 2026 : travaux d’entretien de la chaussée au niveau du viaduc de la Loire
Publié le 12 mai 2026
La nuit du mardi 12 mai 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A71, au niveau du viaduc de la Loire. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales. Dans ce cadre, une sortie obligatoire et une entrée interdite au niveau de l’échangeur d’Olivet (n°2) seront à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation ?
- La nuit du mardi 12 mai 2026, de 20h à 7h le lendemain :
- la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur d’Olivet (n°2) sur l’A71 pour les véhicules en provenance de Bourges;
- l’entrée sera interdite au niveau de l’échangeur d’Olivet (n°2) sur l’A71 pour les véhicules circulant en direction de Paris ou de Tours.
Par conséquent :
- les usagers venant de Bourges souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Paris ou de Tours et les usagers souhaitant emprunter l’A71 à Olivet (n°2) devront suivre la D2271, la D2020, la D2152 et la