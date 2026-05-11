Nuit du 11 mai 2026 : fermeture de la bretelle de l’échangeur A11/A28

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu ses infrastructures pour garantir une sécurité optimale aux conducteurs qui empruntent son réseau. Dans ce cadre, le remplacement de dispositifs de retenue aura lieu au cours de la nuit du 11 mai 2026 dans la bretelle empruntée par les véhicules en provenance l’autoroute A11 venant de Rennes et d’Angers, circulant en direction de l’autoroute A28 vers Alençon et Rouen. Afin de permettre aux équipes d’intervenir en toute sécurité, la bretelle sera fermée ce soir de 20h à 6h.

Les conducteurs en provenance de Rennes et Angers et désirant rejoindre A28 en direction d’Alençon/ Rouen seront invités à poursuivre sur l’autoroute A11 et à prendre l’autoroute A28 en direction de Tours puis à sortir à l’échangeur Le Mans centre (n°23), après le péage ils pourront effectuer un demi-tour au rond-point et reprendre l’autoroute en direction du Mans et ainsi continuer sur la bretelle Paris vers Alençon au niveau l’échangeur A11/A28 direction Rouen.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :