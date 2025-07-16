Nœud A8/A51 : L’enquête publique est terminée

Ouverte depuis le 13 juin 2025, l’enquête publique unique portant sur la construction de la bretelle A8 Ouest vers A51 Nord sur le nœud autoroutier A8-A51, au sud d’Aix-en-Provence s’est terminée le 16 juillet 2025 à 16h30.

La commission d’enquête a tenu 6 permanences publiques et de nombreuses contributions ont été apportées pendant ces 34 jours d’enquête.

La commission d’enquête va désormais établir un rapport s’appuyant sur l’analyse de toutes les observations recueillies et sur le déroulement de l’enquête publique dans son ensemble. Elle transmettra ensuite à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ses conclusions motivées au titre de chacune des procédures, en précisant si celles-ci sont favorables ou non.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône décidera, sur cette base, s’il y a lieu de déclarer le projet d’utilité publique.