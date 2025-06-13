Nœud A8/A51 : L’enquête publique est ouverte !

Porté par VINCI Autoroutes et cofinancé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville d’Aix-en-Provence, ce projet vise à compléter le nœud autoroutier A8/A51 en créant la bretelle assurant la liaison entre l’A8 ouest vers l’A51 nord. Il a pour objectif de ramener le trafic de transit sur le réseau autoroutier, pour qu’il n’emprunte pas le réseau local et améliorer le cadre de vie des riverains et des usagers locaux en réduisant le trafic automobile sur le réseau secondaire, en améliorant la sécurité routière et en diminuant les nuisances.

L’enquête publique est l’occasion pour toutes les personnes concernées – habitants, usagers, acteurs locaux – de consulter le dossier du projet, de s’informer sur ses objectifs et de formuler des observations.