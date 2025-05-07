Nœud A8/A51 : Le préfet valide le bilan de la concertation complémentaire, une nouvelle étape franchie

Dans le cadre du projet de liaison autoroutière entre l’A8 ouest et l’A51 nord, une concertation publique complémentaire s’est tenue du 8 au 26 juillet 2024, sous l’égide du Préfet des Bouches-du-Rhône, conformément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.

Cette nouvelle phase d’échange avec le public a permis de présenter les résultats des études complémentaires menées depuis 2019, ainsi que deux variantes d’aménagement actualisées. Elle s’inscrivait dans la continuité de la concertation préalable organisée à l’automne 2019, avec pour objectif de nourrir la réflexion autour de ce projet structurant pour le territoire d’Aix-en-Provence.

À l’issue de cette concertation, le préfet des Bouches-du-Rhône a validé le bilan de la concertation, désormais disponible en ligne. Ce document revient sur le déroulé de la concertation, les contributions du public, et les enseignements que le maître d’ouvrage en tire pour la suite des études.