Travaux
Nœud A8/A51 : Le préfet valide le bilan de la concertation complémentaire, une nouvelle étape franchie
Dans le cadre du projet de liaison autoroutière entre l’A8 ouest et l’A51 nord, une concertation publique complémentaire s’est tenue du 8 au 26 juillet 2024, sous l’égide du Préfet des Bouches-du-Rhône, conformément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.
Cette nouvelle phase d’échange avec le public a permis de présenter les résultats des études complémentaires menées depuis 2019, ainsi que deux variantes d’aménagement actualisées. Elle s’inscrivait dans la continuité de la concertation préalable organisée à l’automne 2019, avec pour objectif de nourrir la réflexion autour de ce projet structurant pour le territoire d’Aix-en-Provence.
À l’issue de cette concertation, le préfet des Bouches-du-Rhône a validé le bilan de la concertation, désormais disponible en ligne. Ce document revient sur le déroulé de la concertation, les contributions du public, et les enseignements que le maître d’ouvrage en tire pour la suite des études.
Une expression citoyenne intégrée aux orientations du projet
Plus de 270 personnes ont pris part à cette nouvelle phase de concertation, et 59 contributeurs ont exprimé 65 contributions via les différents canaux mis à leur disposition.
Les thématiques les plus fréquemment évoquées par les contributeurs ont porté sur le cadre de vie, le trafic, le foncier, le coût des travaux ou encore les impacts sur le paysage.
61 % des contributeurs se sont prononcés en faveur du projet, et plus de la moitié ont exprimé leur préférence pour la variante “Anse Sud-Ouest compacte”, estimée comme la moins impactante sur le cadre de vie, le foncier et l’environnement.
Prochaine étape : l’enquête publique
La variante “Anse Sud-Ouest compacte” a été retenue pour faire l’objet des études détaillées. Cette étape permettra d’affiner les caractéristiques techniques du projet et d’en évaluer plus finement les impacts.
Une enquête publique est prévue pour juin 2025, nouvelle occasion pour les habitants et usagers de s’informer et de donner leur avis sur le projet.