Nœud A8/A51 : La concertation publique se termine

Ce vendredi 18 octobre à minuit, la concertation publique relative à la création de la liaison Lyon/Gap sur le nœud autoroutier A8/A51 s’achève. Toutes les contributions recueillies vont permettre d’établir le bilan de la concertation qui, après la validation du Préfet des Bouches-du-Rhône, sera communiqué au public. VINCI Autoroutes et les partenaires de l’opération remercient tous les participants qui se sont mobilisés pour s’informer et donner leur avis sur le projet.