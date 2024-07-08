Travaux
Nœud A8/A51 : La concertation débute : informez-vous, donnez votre avis !
Dans le cadre du projet de création de la bretelle entre l’A8 Ouest et l’A51 Nord (Lyon/Gap), VINCI Autoroutes souhaite recueillir l’avis de toutes les personnes intéressées sur l��’opération et les 2 variantes soumises à la concertation.
Le dossier du projet consultable en ligne et dans les lieux d’accueil de la concertation, aux heures habituelles d’ouverture au public
- la Métropole Aix-Marseille-Provence, Le Quatuor Bâtiment B – 40, route de Galice – 13090 Aix-en-Provence ;
- la Mairie Annexe du Pont-de-l’Arc, 75, route des Milles, Place Sextia Conca – 13090 Aix-en-Provence ;
la Mairie Annexe du Jas-de-Bouffan, 2, rue Charloun Rieu – 13090 Aix-en-Provence.
Les rencontres avec le public en présence des représentants de VINCI Autoroutes lors de permanences d’accueil du public
- Jeudi 11 juillet de 13h30 à 15h en Mairie Annexe du Jas-de-Bouffan, 2, rue Charloun Rieu – 13090 Aix-en-Provence ;
Jeudi 11 juillet de 15h00 à 16h30 en Mairie Annexe du Pont-de-l’Arc, 75 route des Milles, Place Sextia Conca – 13090 Aix-en-Provence.
Le registre de recueil des avis disponible dans les lieux d’accueil de la concertation et en version numérique accessible depuis le lien suivant : www.a8-a51-liaison-lyon-gap.com
Par courriel à l’adresse : a8-a51-liaison-lyon-gap@vinci-autoroutes.com
Par courrier à l’adresse postale :
ASF – Direction Opérationnelle de l’Infrastructure
Est – Concertation bretelle A8 ouest A51 nord –
337, chemin de la Sauvageonne –
BP 40200 – 84107 Orange cedex.