Nœud A8/A51 : La concertation débute : informez-vous, donnez votre avis !

Le dossier du projet consultable en ligne et dans les lieux d’accueil de la concertation, aux heures habituelles d’ouverture au public

la Métropole Aix-Marseille-Provence, Le Quatuor Bâtiment B – 40, route de Galice – 13090 Aix-en-Provence ;

la Mairie Annexe du Pont-de-l’Arc, 75, route des Milles, Place Sextia Conca – 13090 Aix-en-Provence ;

la Mairie Annexe du Jas-de-Bouffan, 2, rue Charloun Rieu – 13090 Aix-en-Provence.

Les rencontres avec le public en présence des représentants de VINCI Autoroutes lors de permanences d’accueil du public

Jeudi 11 juillet de 13h30 à 15h en Mairie Annexe du Jas-de-Bouffan, 2, rue Charloun Rieu – 13090 Aix-en-Provence ;

Jeudi 11 juillet de 15h00 à 16h30 en Mairie Annexe du Pont-de-l’Arc, 75 route des Milles, Place Sextia Conca – 13090 Aix-en-Provence.

Le registre de recueil des avis disponible dans les lieux d’accueil de la concertation et en version numérique accessible depuis le lien suivant : www.a8-a51-liaison-lyon-gap.com

Par courriel à l’adresse : a8-a51-liaison-lyon-gap@vinci-autoroutes.com

Par courrier à l’adresse postale :

ASF – Direction Opérationnelle de l’Infrastructure

Est – Concertation bretelle A8 ouest A51 nord –

337, chemin de la Sauvageonne –

BP 40200 – 84107 Orange cedex.