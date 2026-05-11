Nœud A8/A51 : Découvrez le projet soumis à la concertation publique complémentaire

Le nœud autoroutier entre les autoroutes A8 et A51, deux axes autoroutiers urbains majeurs qui assurent des fonctions de transit et d’échanges au sein de l’agglomération d’Aix-en-Provence ne permet pas une liaison directe entre l’A8 Ouest et l’A51 Nord (Lyon/Gap) générant un flux de transit important au cœur du quartier de Jas-de-Bouffan.

La création de la bretelle A8 Ouest vers A51 Nord contribuera à :

ramener le trafic de transit sur le réseau autoroutier urbain ; améliorer le cadre de vie des riverains et des usagers locaux ; créer les conditions d’une requalification urbaine des quartiers environnants.

La concertation publique qui s’est tenue du 24 septembre au 18 octobre 2019 a confirmé l’intérêt du public qui s’est exprimé en faveur du projet. Depuis lors, le dialogue territorial avec les cofinanceurs du projet se poursuit et les études ont permis de faire évoluer le projet tout en réduisant ses incidences sur son environnement.

VINCI Autoroutes sollicite une concertation publique complémentaire qui se tiendra du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2024 pour partager les études complémentaires et les nouvelles opportunités qui ont permis à la Maîtrise d’Ouvrage d’étudier une variante « anse Sud-Ouest compacte » présentant une incidence foncière réduite par rapport à la variante « anse Sud-Est » et à la variante « anse Sud-Ouest » initiale grâce à l’évolution des contraintes du site.