Travaux
Mercredi 8 juillet 2026 : A64 – Intervention programmée
Afin d’assurer la sécurité et le confort de conduite des automobilistes, VINCI Autoroutes engage des travaux de réparation de la signalisation verticale et de reprise des chaussées sur l’A64, entre les diffuseurs de Briscous (n°3) et Urt (n°4). Ces opérations auront au cours de la nuit du mercredi 8 juillet 2026. Bien que programmées de nuit, pour limiter la gêne occasionnée, elles nécessiteront la fermeture de l’A64 entre Briscous (n°3) et Urt (n°4). La bretelle d’accès à l’A64 de l’échangeur de Briscous (n°3) sera fermée pour les usagers en direction de Toulouse. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conditions de circulation au cours de la nuit du 8 juillet 2026
La nuit du 8 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain, l’A64 sera fermée entre Briscous (n°3) et Urt (n°4) pour tous les conducteurs en direction de Toulouse. Par ailleurs, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Briscous (n°3) sera également fermée en direction de Toulouse. Par conséquent :
- les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse seront invités à sortir à Briscous (n°3) et suivre l’itinéraire S9 pour reprendre l’A64 à l’échangeur de Urt (n°4). Il en sera de même pour les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Briscous