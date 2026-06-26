Mercredi 8 juillet 2026 : A64 – Intervention programmée

Afin d’assurer la sécurité et le confort de conduite des automobilistes, VINCI Autoroutes engage des travaux de réparation de la signalisation verticale et de reprise des chaussées sur l’A64, entre les diffuseurs de Briscous (n°3) et Urt (n°4). Ces opérations auront au cours de la nuit du mercredi 8 juillet 2026. Bien que programmées de nuit, pour limiter la gêne occasionnée, elles nécessiteront la fermeture de l’A64 entre Briscous (n°3) et Urt (n°4). La bretelle d’accès à l’A64 de l’échangeur de Briscous (n°3) sera fermée pour les usagers en direction de Toulouse. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.