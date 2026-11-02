Mardi 3 et mercredi 4 novembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A83

Des travaux de remplacement de boucles de comptage sont programmés sur l’A83 au cours de la semaine du 2 novembre. Pour limiter la gêne occasionée, ils seront menés au cours des nuit du mardi 3 et du mercredi 4 novembre 2026, entre 21h et 5h le lendemain. Ils impacteront néanmoins les conditions de circulation dans le secteur : la sortie sera ainsi obligatoire à l’échangeur d’Aigrefeuille (n°3), pour tous les véhicules en direction de Niort.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement dans ce secteur.