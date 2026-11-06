Duplex A86 : Travaux au niveau de l’A13, du 9 au 13 novembre 2026

Dans le cadre des travaux programmés par la Direction des routes d'Île -de-France, les conditions de circulation seront modifiées au niveau de l'échangeur permettant de relier le Duplex A86 et l’autoroute A13 en direction de Paris et de Rouen, au cours des 4 nuits du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2026 matin, de 21h à 6h.

Depuis le Duplex A86, fermeture de la sortie en direction d'A13/Paris :

➢ La bretelle de sortie du Duplex A86 vers l’A13 en direction de Paris sera fermée du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2026 matin, de 21h à 6h .

Depuis le Duplex A86, fermeture de la sortie en direction d'A13/Rouen :

➢ La bretelle de sortie Duplex A86 vers l’A13 en direction de Rouen sera fermée, la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre et la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre 2026, de 21h à 6 h.

Les conducteurs souhaitant rejoindre Paris ou Rouen par l’A13 devront prendre la sortie Vaucresson ou Versailles et suivre l'itinéraire de déviation.

De plus, l’accès au Duplex A86 depuis l’A13 (Paris et Rouen) est fermé à la circulation les quatre nuits du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2026 matin de 21h à 6h, les conducteurs devront emprunter les itinéraires de déviation.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des travaux ou des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.