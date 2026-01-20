Duplex A86 : fermetures à prévoir les nuits du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026

Compte tenu des travaux programmés au cours des 2 nuits, de 21h à 6h du matin, du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026, les conditions de circulation seront modifiées :

Fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 pour les véhicules circulant en direction de Nanterre. Les usagers venant de Créteil ou de Vaucresson, circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre.

pour les véhicules circulant en direction de Nanterre. Les usagers venant de Créteil ou de Vaucresson, circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre. Fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 depuis Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil centre pour rejoindre le Duplex A86.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :