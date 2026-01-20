Travaux
Duplex A86 : fermetures à prévoir les nuits du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026
La Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86 qui impacteront la circulation au cours des nuits du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026, de 21h à 6h du matin. Ces opérations engendreront notamment des fermetures au niveau du raccordement de Rueil-Malmaison au Duplex A86 au niveau de l’A86 dans les deux sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Compte tenu des travaux programmés au cours des 2 nuits, de 21h à 6h du matin, du mercredi 21 au vendredi 23 janvier 2026, les conditions de circulation seront modifiées :
- Fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 pour les véhicules circulant en direction de Nanterre. Les usagers venant de Créteil ou de Vaucresson, circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre.
- Fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 depuis Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil centre pour rejoindre le Duplex A86.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86