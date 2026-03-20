Duplex A86 : fermetures partielles du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026

Le Conseil départemental des Yvelines doit effectuer des travaux au niveau de l’échangeur A86/RD57 au niveau de la commune de Vélizy au cours des 4 nuits du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2026.

L’accès au Duplex A86 sera fermé pour l’ensemble des automobilistes en provenance de Créteil durant la nuit du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2026, de 21h à 6h.

Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :