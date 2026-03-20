Travaux
Duplex A86 : fermetures partielles du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026
Le Conseil départemental des Yvelines va engager des travaux au niveau de l’échangeur A86/RD57, situé à la sortie du Duplex A86 sur la commune de Vélizy. Ces travaux seront effectués au cours de 4 nuits, du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2026 au matin. Bien qu’effectués de nuit, ils nécessiteront la fermeture de l’accès au Duplex A86 pour tous les automobilistes en provenance de Créteil. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le Conseil départemental des Yvelines doit effectuer des travaux au niveau de l’échangeur A86/RD57 au niveau de la commune de Vélizy au cours des 4 nuits du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2026.
L’accès au Duplex A86 sera fermé pour l’ensemble des automobilistes en provenance de Créteil durant la nuit du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2026, de 21h à 6h.
Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86