Duplex A86 : fermetures nocturnes à prévoir du lundi 20 au vendredi 24 octobre

La Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux au niveau de l’autoroute A13 durant les 4 nuits du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025. Ces travaux engendreront des fermetures partielles du Duplex A86.

Durant les 4 nuits du lundi 20 au jeudi 23 octobre au matin, de 21h à 6h :

Fermeture des liaisons entre le Duplex A86 et l’A13 en direction de Paris et en direction de Rouen

Fermeture des liaisons entre l’A13 et le Duplex A86 depuis Paris et Rouen

La nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre au matin, de 21h à 6h :

Fermeture de la liaison entre l’A13 et le Duplex A86 depuis Paris

Fermeture de la liaison entre DuplexA86 et l’A13 en direction de Paris.

Pour chacune des modifications de conditions de circulation, des itinéraires de substitution seront déployés afin d’aider les conducteurs à contourner ces zones de travaux.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :