Duplex A86 : fermetures nocturnes partielles jusqu'au vendredi 3 octobre

Compte tenu des travaux programmés au cours des 4 nuits, de 21h à 6h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 matin, les conditions de circulation seront modifiées comme suit :

fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 en direction de Nanterre. Les usagers venant du Duplex A86 et circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre

fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 pour les véhicules venant de Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil centre pour rejoindre le Duplex A86.

NB : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :