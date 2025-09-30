Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes partielles jusqu'au vendredi 3 octobre
La Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86 qui impacteront la circulation les nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 matin, de 21h à 6h. Ces opérations engendreront notamment des fermetures, dans les deux sens de circulation, au point de raccordement du Duplex A86 à l’A86, au niveau de Rueil. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Compte tenu des travaux programmés au cours des 4 nuits, de 21h à 6h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre 2025 matin, les conditions de circulation seront modifiées comme suit :
- fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 en direction de Nanterre. Les usagers venant du Duplex A86 et circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre
- fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 pour les véhicules venant de Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil centre pour rejoindre le Duplex A86.
NB : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86