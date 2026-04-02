Duplex A86 : fermetures nocturnes partielles du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026

La Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86 qui impacteront la circulation au cours des 3 nuits du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, de 21h à 6h du matin. Ces opérations engendreront notamment des fermetures de l’A86 dans les deux sens de circulation à proximité des entrée et sortie du Duplex A86 situées à Rueil-Malmaison. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.