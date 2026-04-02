Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes partielles du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026
La Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86 qui impacteront la circulation au cours des 3 nuits du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, de 21h à 6h du matin. Ces opérations engendreront notamment des fermetures de l’A86 dans les deux sens de circulation à proximité des entrée et sortie du Duplex A86 situées à Rueil-Malmaison. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Compte tenu des travaux programmés de 21h à 6h du matin par la Direction des routes d’Île-de-France au cours des 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, les conditions de circulation seront modifiées :
- Fermeture de la liaison entre le Duplex A86 et l’autoroute A86 pour les véhicules circulant en direction de Nanterre. Les usagers venant de Créteil ou de Vaucresson et circulant en direction de Nanterre/La Défense seront invités à transiter par Rueil centre.
- Fermeture de la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 depuis Nanterre. Les usagers venant de Nanterre/La Défense devront transiter par Rueil-Malmaison centre pour rejoindre le Duplex A86.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86