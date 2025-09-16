Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le mardi 23 septembre et le vendredi 26 septembre 2025

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 23 au vendredi 26 septembre 2025, de 21h à 6h.

Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 3 nuits, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :