Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le mardi 23 septembre et le vendredi 26 septembre 2025
Plusieurs opérations de maintenance vont être engagées par VINCI Autoroutes dans le Duplex A86 au cours de 3 nuits, du mardi 23 septembre au vendredi 26 septembre 2025 au matin. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète du Duplex A86 de 21h à 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 23 au vendredi 26 septembre 2025, de 21h à 6h.
Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 3 nuits, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86