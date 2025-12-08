Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 8 décembre et le vendredi 12 décembre

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025, de 21h à 6h. De plus, le Conseil départementale des Yvelines doit également effectuer des travaux d’urgence dans l’échangeur A86/RD 57 au niveau du raccordement de Vélizy au cours des 4 nuits du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre 2025.

Quels impacts sur la circulation ?

Fermeture de l’accès au Duplex A86, en provenance de Créteil durant la nuit du lundi 8 décembre au mardi 9 décembre 2025, de 21h à 6h.

Fermeture du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :