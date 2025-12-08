Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 8 décembre et le vendredi 12 décembre
Le Conseil départemental des Yvelines et VINCI Autoroutes vont engager des travaux aux abords et dans le Duplex A86 au cours de 4 nuits, du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre 2025 au matin. Le Conseil départementale des Yvelines doit effectuer en effet des travaux d’urgence la nuit du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre 2025 au niveau de l’échangeur A86/RD57 situé sur le raccordement de Vélizy. VINCI Autoroutes de son côté va procéder à des travaux de maintenance. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète du Duplex A86 de 21h à 6h le lendemain du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du 8 au 12 décembre 2025
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025, de 21h à 6h. De plus, le Conseil départementale des Yvelines doit également effectuer des travaux d’urgence dans l’échangeur A86/RD 57 au niveau du raccordement de Vélizy au cours des 4 nuits du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre 2025.
Quels impacts sur la circulation ?
- Fermeture de l’accès au Duplex A86, en provenance de Créteil durant la nuit du lundi 8 décembre au mardi 9 décembre 2025, de 21h à 6h.
- Fermeture du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86