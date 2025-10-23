Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 27 et le vendredi 31 octobre 2025

Au cours des 4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h :

Fermeture de la section entre le Duplex A86 Vélizy et Créteil , une sortie obligatoire sera mise en place en direction de Vélizy

Fermeture de la sortie du Duplex A86 en direction de l’autoroute A13 Paris.

Au cours des 2 nuits du mardi 28 au jeudi 30 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h :

Fermeture de l’accès au Duplex A86 depuis Vélizy

Fermeture de la sortie du Duplex A86 en direction de Versailles/ Dreux.

Au cours des 3 nuits, du lundi 27 au jeudi 30 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h, la sortie du Duplex A86 en direction de l’autoroute A13 Rouen sera fermée.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :