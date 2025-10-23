Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 27 et le vendredi 31 octobre 2025
Durant les 4 nuits du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 au matin, VINCI Autoroutes effectue des travaux au niveau de l’échangeur reliant l’autoroute A86 à la route départementale RD57, au niveau du raccordement de Vélizy. Des travaux de maintenance seront également entrepris sur les équipements du Duplex. En parallèle, la Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux au niveau de l’autoroute A13. Ces travaux engendreront une fermeture partielle du Duplex A86.
De quoi s'agit-il ?
Des travaux seront engagés dans l’échangeur reliant l’autoroute A86 à la route départementale RD57, au niveau du raccordement de Vélizy, durant les 4 nuits du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025, de 21h à 6h. En parallèle, conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 2 nuits du mardi 28 au jeudi 30 octobre 202,5, de 21h à 6h. Sur la même période, la Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux au niveau de l’autoroute A13, engendrant des fermetures de bretelles du Duplex A86.
Quel impact sur vos conditions de circulation ?
Au cours des 4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h :
- Fermeture de la section entre le Duplex A86 Vélizy et Créteil , une sortie obligatoire sera mise en place en direction de Vélizy
- Fermeture de la sortie du Duplex A86 en direction de l’autoroute A13 Paris.
Au cours des 2 nuits du mardi 28 au jeudi 30 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h :
- Fermeture de l’accès au Duplex A86 depuis Vélizy
- Fermeture de la sortie du Duplex A86 en direction de Versailles/ Dreux.
Au cours des 3 nuits, du lundi 27 au jeudi 30 octobre 2025 au matin, de 21h à 6h, la sortie du Duplex A86 en direction de l’autoroute A13 Rouen sera fermée.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86