Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 26 et le vendredi 30 janvier 2026
Au cours des 4 nuits, du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 au matin, la Direction des routes d’Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86. Ces opérations nécessiteront la fermeture partielle du Duplex A86 pendant ces 4 nuits. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation
La Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 sur l’autoroute A13 et au niveau de l’échangeur de Rueil-Malmaison, durant les 4 nuits du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026, de 21h à 6h.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
- Fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et de Rouen au cours des 4 nuits du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026, de 21h à 6h.
- Fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de Rueil-Malmaison en direction de Nanterre/La Défense au cours des 2 nuits, du mercredi 28 au vendredi 30 janvier 2026, de 21h à 6h. Par conséquent la sortie (n°34) en direction de Rueil-Malmaison sera obligatoire.
Des itinéraires de déviation seront mis en place durant les nuits 4 nuits.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86