Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 18 mai et le vendredi 22 mai 2026

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits, du mardi 19 au vendredi 22 mai 2026, de 21h à 6h.

De plus la Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 sur l’autoroute A13, durant la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai 2026, de 21h à 6h.

Fermeture des sorties du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et Rouen au cours de la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai au matin, de 21h à 6h.

au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et Rouen au cours de la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai au matin, de 21h à 6h. Le Duplex A86 sera totalement fermé au cours des 3 nuits du mardi 19 mai au vendredi 22 mai 2026 au matin, de 21h à 6h.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :