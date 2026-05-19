Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 18 mai et le vendredi 22 mai 2026
Plusieurs opérations de maintenance vont être engagées par VINCI Autoroutes dans le Duplex A86 au cours des nuits, du mardi 19 au vendredi 22 mai 2026 au matin. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète du Duplex A86, de 21h à 6h le lendemain. En parallèle, la Direction des routes d’Ile-de-France effectuera également des travaux aux abords du Duplex A86 dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai au matin, qui nécessiteront la fermeture partielle du Duplex A86. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits, du mardi 19 au vendredi 22 mai 2026, de 21h à 6h.
De plus la Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 sur l’autoroute A13, durant la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai 2026, de 21h à 6h.
- Fermeture des sorties du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et Rouen au cours de la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai au matin, de 21h à 6h.
- Le Duplex A86 sera totalement fermé au cours des 3 nuits du mardi 19 mai au vendredi 22 mai 2026 au matin, de 21h à 6h.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86