Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le lundi 13 et le vendredi 17 avril 2026

La Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 sur l’autoroute A13, durant les 4 nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026, de 21h à 6h du matin.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

La sortie du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et de Rouen sera fermée au cours des 4 nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place durant les nuits 4 nuits.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :