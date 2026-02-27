Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le 2 et le 6 mars 2026
Publié le 27 février 2026
Au cours des 4 nuits du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 au matin, la Direction des routes d'Ile-de-France effectue des travaux aux abords du Duplex A86.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Ces opérations nécessiteront la fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de l'échangeur de l'autoroute A13 en direction de Paris, entre 21h et 6h, les nuits du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026.
Des itinéraires de déviation seront mis en place durant ces 4 nuits pour vous accompagner.
