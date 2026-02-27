Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le 2 et le 6 mars 2026

Ces opérations nécessiteront la fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de l'échangeur de l'autoroute A13 en direction de Paris, entre 21h et 6h, les nuits du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026.

Des itinéraires de déviation seront mis en place durant ces 4 nuits pour vous accompagner.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :