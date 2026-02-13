Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le 17 et le 20 février 2026

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits, du mardi 17 au vendredi 20 février 2026, de 21h à 6h. Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 3 nuits, de 21h à 6h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :