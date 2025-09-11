Travaux
Duplex A86 - fermetures nocturnes du 17 au 19 septembre 2025
Publié le 11 septembre 2025
La Direction des routes d’Ile-de-France effectuera des travaux aux abords du Duplex A86, au niveau du diffuseur de Rueil-Malmaison durant les 2 nuits du mercredi 17 au vendredi 19 septembre 2025 au matin. Ces derniers impacteront les conditions de circulation dans le tunnel. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
Compte tenu des travaux programmés au cours des 2 nuits du mercredi 17 au vendredi 19 septembre 2025, de 21h à 6h, la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 (Rueil) sera fermée depuis Nanterre.
Pour cette modification de condition de circulation, un itinéraire de substitution sera déployé afin d’aider les conducteurs à contourner ces zones de travaux.