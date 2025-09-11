Duplex A86 - fermetures nocturnes du 17 au 19 septembre 2025

Compte tenu des travaux programmés au cours des 2 nuits du mercredi 17 au vendredi 19 septembre 2025, de 21h à 6h, la liaison entre l’autoroute A86 et le Duplex A86 (Rueil) sera fermée depuis Nanterre.

Pour cette modification de condition de circulation, un itinéraire de substitution sera déployé afin d’aider les conducteurs à contourner ces zones de travaux.