Duplex A86 : fermetures de nuit entre le lundi 2 et le vendredi 6 février 2026

La Direction des routes d’Ile-de-France réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 sur l’autoroute A13 et au niveau de l’échangeur de Rueil-Malmaison, durant les 4 nuits du lundi 2 au vendredi 6 février 2026, de 21h à 6h.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Fermeture des sorties du Duplex A86 au niveau de l’échangeur de l’A13 en direction de Paris et de Rouen au cours des 4 nuits du lundi 2 au vendredi 6 février 2026, de 21h à 6h.

Fermeture de la sortie du Duplex A86 au niveau de Rueil-Malmaison en direction de Nanterre/La Défense au cours de la nuit, du mercredi 4 au jeudi 5 février 2026, de 21h à 6h. Par conséquent la sortie (n°34) en direction de Rueil-Malmaison sera obligatoire.

Des itinéraires de déviation seront mis en place durant les nuits 4 nuits.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :