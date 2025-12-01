Duplex A86 : fermeture partielle nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre

Compte tenu des travaux programmés au cours de la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre 2025, de 21h à 6h du matin, les conditions de circulation seront modifiées :

Fermeture du tronçon entre Vaucresson et Vélizy

Sortie n°33 obligatoire pour les véhicules en provenance de Rueil-Malmaison ou de Nanterre/La Défense

Fermeture de la bretelle d’entrée au Duplex A86 en provenance de l’autoroute A13 et en direction de Vélizy.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps r�éel :