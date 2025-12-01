Travaux
Duplex A86 : fermeture partielle nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre
Publié le 01 décembre 2025
VINCI Autoroutes effectue des travaux de maintenance dans le Duplex A86 qui impacteront la circulation au cours de la nuit mardi 2 au mercredi 3 décembre 2025, de 21h à 6h du matin. Ces opérations engendreront notamment la fermeture du tronçon entre Vaucresson et Vélizy. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Quels impacts sur les conditions de circulation ?
Compte tenu des travaux programmés au cours de la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre 2025, de 21h à 6h du matin, les conditions de circulation seront modifiées :
- Fermeture du tronçon entre Vaucresson et Vélizy
- Sortie n°33 obligatoire pour les véhicules en provenance de Rueil-Malmaison ou de Nanterre/La Défense
- Fermeture de la bretelle d’entrée au Duplex A86 en provenance de l’autoroute A13 et en direction de Vélizy.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps r�éel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86