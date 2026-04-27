Travaux
Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2026 : fermeture bretelles duplex A86
Au cours des 3 nuits, du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2026 de 21h à 6h au matin, le Conseil départemental des Yvelines effectue des travaux au niveau du diffuseur A86/RD57, en sortie du Duplex A86 vers Vélizy. Ces opérations nécessiteront la fermeture partielle du Duplex A86 pendant ces 3 nuits. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le Conseil départemental des Yvelines réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 au niveau du diffuseur A86/RD57, durant les 3 nuits du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2026 de 21h à 6h. Par conséquent :
- Fermeture de la sortie vers l’A86 en direction de Créteil. La sortie RD53 direction Vélizy est obligatoire.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86