Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2026 : fermeture bretelles duplex A86

Le Conseil départemental des Yvelines réalisera des travaux aux abords du Duplex A86 au niveau du diffuseur A86/RD57, durant les 3 nuits du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2026 de 21h à 6h. Par conséquent :

Fermeture de la sortie vers l’A86 en direction de Créteil. La sortie RD53 direction Vélizy est obligatoire.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :