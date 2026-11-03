Travaux
Du 9 au 13 novembre 2026 : Travaux de fauchage sur l'A64
Publié le 03 novembre 2026
VINCI Autoroutes réalise, du lundi 9 au vendredi 13 novembre, des travaux de fauchage de la végétation sur l’A64, au niveau de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1). Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture de la bretelle d’entrée d’autoroute.
Conditions de circulation les lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026
Les lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre, entre 9h et 16h30, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse :
- Par conséquent, les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1), via la RD 635 et la RD 936.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.