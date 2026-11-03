Du 9 au 13 novembre 2026 : Travaux de fauchage sur l'A64

Les lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 novembre, entre 9h et 16h30, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Pierre-d’Irube (n°1), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse :

Par conséquent, les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1), via la RD 635 et la RD 936.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.