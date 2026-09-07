Travaux
Du 7 septembre au 9 octobre 2026 : travaux de maintenance du viaduc de Chasse sur Rhône (A7)
Pour le confort et la sécurité des usagers, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de renouvellement des joints de chaussées du viaduc de Chasse-sur-Rhône du 7 septembre au 9 octobre 2026. Les travaux seront réalisés exclusivement de nuit, du lundi au vendredi de 21h30 à 05h30 le lendemain. Les opérations vont cependant nécessiter des fermetures nocturnes des bretelles du noeud de Ternay.
Nuits du 7 au 10 septembre 2026 et du 14 au 17 septembre 2026
Fermeture de l’A7N entre les échangeurs de Ternay et de Chasse en direction de Marseille :
La circulation sur l’A7 nord en direction de Marseille sera déviée par l’A47, en direction de Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47 et prendre la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse sud n°8.
Fermeture de la bretelle entre l’A46 et l’A7N en direction de Marseille :
La circulation sur l’A46 sera déviée par l’A47, en direction Saint-Etienne, afin de sortir à Chasse-sur-Rhône sur l’A47. Les conducteurs devront alors emprunter la route de Flevieu avant de poursuivre sur le chemin de la Saulaie, le chemin de l’Islon puis l’avenue Frédéric Mistral jusqu’à l’échangeur de Chasse sud n°8 sur A7N.
Nuits du 21 au 25 septembre 2026 et du 28 septembre au 1er octobre 2026
Fermeture de l’A7N en direction de Lyon :
Les véhicules devront emprunter la sortie Chasse (n°8) prendre la D4 au niveau du Boulevard Rhône nord en direction de la « ZI Estressin », de la « ZI Seyssuel » puis Chasse-sur-Rhône. Ils emprunteront ensuite le chemin de l’Islon, le chemin de la Saulaie puis le route de Flevieu pour reprendre l’autoroute A47 à l’échangeur de Chasse-sur-Rhône.