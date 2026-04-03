Travaux
Du 7 au 10 avril 2026 : fermeture de l’échangeur de Salies-de-Béarn (A64)
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) sur l’A64. Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture partielle de cet échangeur en direction de Toulouse. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026
Dès 9h, le mardi 7 avril et jusqu’au vendredi 10 avril 2026 à 17h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées en direction de Toulouse uniquement. Par conséquent :
Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Salies-de Béarn en sortant à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
- Les usagers circulant sur la RD430 souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse devront suivre la déviation par la RD817, puis la RD9 jusqu’à l’échangeur d’Orthez (n°8).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic