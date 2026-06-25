Du 6 au jeudi 9 juillet 2026 : travaux de fauchage et de remplacement d’équipements

Compte tenu des opérations programmées au cours de la semaine du 6 juillet, les conditions de circulation seront modifiées selon les conditions suivantes entre 8h et 17h :

En direction de Dax , les conducteurs en provenance de l’A64 seront invités à sortir à l’échangeur de la RD19 afin de suivre l’itinéraire de déviation vers Peyrehorade en empruntant la RD19 puis la RD817 en direction de Dax, Capbreton et Hossegor.

, les conducteurs en provenance de l’A64 seront invités à sortir à l’échangeur de la RD19 afin de suivre l’itinéraire de déviation vers Peyrehorade en empruntant la RD19 puis la RD817 en direction de Dax, Capbreton et Hossegor. En provenance de Dax, les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en suivant la RD33 puis l’itinéraire de déviation via la RD817 puis la RD19 jusqu’à l’échangeur A641-RD19 où ils pourront reprendre l’A64 en direction de Bayonne ou de Pau.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :