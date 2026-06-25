Travaux
Du 6 au jeudi 9 juillet 2026 : travaux de fauchage et de remplacement d’équipements
VINCI Autoroutes va réaliser, du lundi 6 au Jeudi 9 juillet 2026, des travaux de fauchage aux abords de la bretelle autoroutière A641. Ces opérations auront lieu de 8h à 17h, occasionnant la fermeture en journée de l’A641 pendant ces 4 jours, dans les deux sens de circulation, entre le rond-point de la RD33 et le demi-échangeur de la RD19. Les équipes de VINCI Autoroutes en profiteront pour remplacer des atténuateurs de choc situés sur cette bretelle autoroutière.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Compte tenu des opérations programmées au cours de la semaine du 6 juillet, les conditions de circulation seront modifiées selon les conditions suivantes entre 8h et 17h :
- En direction de Dax, les conducteurs en provenance de l’A64 seront invités à sortir à l’échangeur de la RD19 afin de suivre l’itinéraire de déviation vers Peyrehorade en empruntant la RD19 puis la RD817 en direction de Dax, Capbreton et Hossegor.
- En provenance de Dax, les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en suivant la RD33 puis l’itinéraire de déviation via la RD817 puis la RD19 jusqu’à l’échangeur A641-RD19 où ils pourront reprendre l’A64 en direction de Bayonne ou de Pau.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic