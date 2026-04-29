Travaux
Du 4 au 6 mai 2026 : fermetures nocturnes sur l'A20 en raison de travaux de fauchage
VINCI Autoroutes va réaliser, du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026, des travaux d’entretien et de fauchage sur l’autoroute A20. Pour mener ces travaux en toute sécurité, ceux-ci nécessitent des fermetures ponctuelles de la rocade de Montauban ainsi que la fermeture des échangeurs de Cahors Sud (n°58), Cahors Nord (n°57) et Labastide-Murat (n°56) du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026, selon le planning détaillé ci-après.
Conditions de circulation sur la période sur la rocade de Montauban
La nuit du lundi 4 mai 2026, entre 20h30 et 6h le lendemain :
- L’autoroute A20 sera fermée entre les échangeurs Aussonne (n°60) et Parages (n°66) en direction de Toulouse. Les échangeurs ZI Nord (n°61), Les Chaumes (n°62), Beausoleil (n°63), Sapiac (n°64) et La Molle (n°65) ne seront pas accessibles en direction de Toulouse.
- En conséquence : les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à sortir à Aussonne (n°60) et à rejoindre l’échangeur Parages (n°66) via le réseau local.
La nuit du mardi 5 mai 2026, entre 20h30 et 6h le lendemain :
- L’autoroute A20 sera fermée entre les échangeurs Parages (n°66) et Aussonne (n°60) en direction de Brive. Les échangeurs La Molle (n°65), Sapiac (n°64), Beausoleil (n°63), Les Chaumes (n°62) et ZI Nord (n°61) ne seront pas accessibles en direction de Brive.
- En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à sortir à Parages (n°66) et à rejoindre l’échangeur Aussonne (n°60) via le réseau local.
Conditions de circulation sur la période dans le secteur de Cahors
La nuit du lundi 4 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :
- L’échangeur de Cahors Sud (n°58) sera fermé dans les deux sens de circulation.
- En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Nord (n°57) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Caussade (n°59) par le réseau local.
La nuit du mardi 5 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :
- L’échangeur de Cahors Nord (n°57) sera fermé dans les deux sens de circulation.
- En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Labastide Murat (n°56) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Sud (n°58) par le réseau local.
La nuit du mercredi 6 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :
- L’échangeur de Labastide Murat (n°56) sera fermé dans les deux sens de circulation.
- En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Souillac (n°55) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Nord (n°57) par le réseau local.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A20Trafic