Du 4 au 6 mai 2026 : fermetures nocturnes sur l'A20 en raison de travaux de fauchage

La nuit du lundi 4 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :

L’échangeur de Cahors Sud (n°58) sera fermé dans les deux sens de circulation.

En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Nord (n°57) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Caussade (n°59) par le réseau local.

La nuit du mardi 5 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :

L’échangeur de Cahors Nord (n°57) sera fermé dans les deux sens de circulation.

En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Labastide Murat (n°56) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Sud (n°58) par le réseau local.

La nuit du mercredi 6 mai 2026, entre 20h et 6h le lendemain :

L’échangeur de Labastide Murat (n°56) sera fermé dans les deux sens de circulation.

En conséquence : les conducteurs en direction de Brive seront invités à rejoindre l’échangeur de Souillac (n°55) par le réseau local ; les conducteurs en direction de Toulouse seront invités à rejoindre l’échangeur de Cahors Nord (n°57) par le réseau local.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :