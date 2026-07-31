Du 3 au 14 août 2026 : travaux au niveau de la bifurcation A35-A352-A355

Pour garantir la pérennité de ces ouvrages et la sécurité des usagers, plusieurs opérations de travaux vont être réalisées sur l’A355 au niveau de la bifurcation sud A35-A352-A355 dans les deux sens de circulation, en direction de Colmar (sens Strasbourg vers Colmar) et en direction de Strasbourg (sens Colmar vers Strasbourg).

Du lundi 3 août 2026 à 5h30 au vendredi 7 août 2026 à 14h :

La bretelle reliant l'A352 à l'A355 en direction de Strasbourg ainsi que l'accès à l'A355 depuis l'A35 en provenance de Colmar, seront fermés. Les usagers concernés seront invités à poursuivre sur l'A35, à emprunter la sortie n°8 en direction de Entzheim, puis à suivre la déviation mise en place afin de rejoindre l'A355 en direction de Strasbourg.

Du lundi 10 août 2026 à 5h30 au mercredi 12 août 2026 à 4h :

L'A355 sera fermée en direction de Colmar au niveau de la bifurcation sud A35-A352-A355. En raison de travaux d'enrobés réalisés sur l'A35 (réseau CEA), les voyageurs seront invités à prendre la sortie de l’A352 en direction de Molsheim, puis à suivre la déviation mise en place via l'échangeur de Dorlisheim (sortie n°11) pour rejoindre l’A35 en direction de Colmar.

Du mercredi 12 août 2026 à 4h au vendredi 14 août 2026 à 12h :

L'A355 sera fermée en direction de Colmar au niveau de la bifurcation sud A35-A352-A355. Les voyageurs seront invités à rejoindre l'A35, à emprunter la sortie n°8 en direction de Entzheim, puis à suivre la déviation mise en place afin de poursuivre leur trajet en direction de Colmar.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :