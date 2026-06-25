Du 29 juin au 1er juillet 2026 : travaux de rénovation du marquage au sol entre les diffuseurs de Mouguerre-Bourg et Briscous (A64)

Des travaux de rénovation du marquage au sol sont programmés sur l’A64, entre les échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1) et Briscous (n°3). Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 21h et 6h le lendemain, selon le calendrier suivant :

Du lundi 29 au mardi 30 juin : les sorties et entrées des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) seront impactées pour les usagers circulant en direction de Toulouse.

: les sorties et entrées des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) seront impactées pour les usagers circulant en direction de Toulouse. Du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet : les sorties et entrées des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) seront impactées pour les usagers circulant en direction de Bayonne.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :