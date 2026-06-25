Travaux
Du 29 juin au 1er juillet 2026 : travaux de rénovation du marquage au sol entre les diffuseurs de Mouguerre-Bourg et Briscous (A64)
VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation du marquage au sol sur l’A64, entre les diffuseurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1) et Briscous (n°3). Ces opérations auront lieu du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2026. Bien que programmées de nuit pour limiter la gêne occasionnée, elles nécessiteront la fermeture successive des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) pendant des périodes de 2h, entre 21h et 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Des travaux de rénovation du marquage au sol sont programmés sur l’A64, entre les échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1) et Briscous (n°3). Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 21h et 6h le lendemain, selon le calendrier suivant :
- Du lundi 29 au mardi 30 juin : les sorties et entrées des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) seront impactées pour les usagers circulant en direction de Toulouse.
- Du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet : les sorties et entrées des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et Briscous (n°3) seront impactées pour les usagers circulant en direction de Bayonne.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic